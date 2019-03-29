Участники патриотических клубов совершают многодневный лыжный поход к местам боёв группы разведчиков Александра Юневича

История защиты советского Заполярья в годы Великой Отмеченной войны не входит в основную школьную программу. Многие страницы о подвигах героев остаются уделом краеведов и участников патриотических кружков, которые всеми силами стараются сохранить не только память, но и мемориалы, установленные часто в труднодоступных районах. Одно из таких памятных мест посвящено Александру Юневичу.

На небольшой остановке Титовка в Печенгском районе многолюдно. Полным ходом идёт разгрузка машин. Молодые люди из патриотических клубов под руководством наставников ведут последние приготовления к многодневному лыжном походу. Одну из групп возглавляет Виталий Загурский, со своей командой «Гравицапа» он отправляется в это путешествие шестой раз.

«Мы направляемся в лыжную экспедицию по местам боевой славы. Конечная наша точка – это место высадки десанта под командованием капитана Юневича, - поясняет цель похода Виталий Загурский, председатель клуба авторской песни «Гравицапа». - Самое сложное в данном переходе – это, на мой взгляд, будет новичкам. В первую очередь им придётся привыкнуть к тому, что надо жить на открытом воздухе, в палатке, готовить самим, всё за собой убирать».

Начинается экспедиция с митинга. Ветераны поискового движения напутствуют молодое поколение. Они говорят о важности сохранения в памяти молодёжи подвигов защитников Отечества.

Организатор похода, краевед и поисковик Михаил Орешета считает, что произошедшее с отрядом разведчиков под командованием капитана Александра Юневича – самая трагичная и самая героическая страница периода обороны Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

«На 1943 год отряд капитана Юневича был самым знаменитым на Мурманском направлении и в масштабах Карельского фронта. Юневич - белорусский парень большого роста, доброй души, вдумчивый и толковый разведчик, - рассказывает Михаил Орешета, краевед, поисковик и писатель. - И группу его - разведотряд - это были высокой степени профессионалы. Они были высажены в тыл противника. А оказалось, что их там ждали. Это были просчёты командования. Они попали в критическую ситуацию, были окружены, вырвались из окружения. И опять окружение, и опять бой в окружении. И так продолжалось несколько раз. Во время этих боёв, когда совсем уже было невмоготу, отряд дважды вызывал огонь на себя. В живых остались только два разведчика. …Мы делаем великое дело, что каждый год ходим на место подвига. Самое главное, что мы делаем это именно в тот день, когда это всё произошло.

Только в этот день можно почувствовать накал боя, трагизм ситуации, которая там сложилась, можно почувствовать погоду, почувствовать степень подвига разведчиков и двух бойцов, которые остались живы».

Упаковав снаряжение, навьючив рюкзаки, надев лыжи, участники похода небольшими группами выдвигаются в сторону Баренцева моря, на берегу которого и принял последний бой отряд под командованием капитана Юневича. Впереди пятидневный переход в трудных условиях Заполярья…