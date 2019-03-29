В 46-ом Мурманском лыжном марафоне примут участие представители 14 стран мираКрышу почистили, а кровь на снегу не убрали
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.19 19:30

Участники патриотических клубов совершают многодневный лыжный поход к местам боёв группы разведчиков Александра Юневича

История защиты советского Заполярья в годы Великой Отмеченной войны не входит в основную школьную программу. Многие страницы о подвигах героев остаются уделом краеведов и участников патриотических кружков, которые всеми силами стараются сохранить не только память, но и мемориалы, установленные часто в труднодоступных районах. Одно из таких памятных мест посвящено Александру Юневичу.

На небольшой остановке Титовка в Печенгском районе многолюдно. Полным ходом идёт разгрузка машин. Молодые люди из патриотических клубов под руководством наставников ведут последние приготовления к многодневному лыжном походу. Одну из групп возглавляет Виталий Загурский, со своей командой «Гравицапа» он отправляется в это путешествие шестой раз. 

«Мы направляемся в лыжную экспедицию по местам боевой славы. Конечная наша точка – это место высадки десанта под командованием капитана Юневича, - поясняет цель похода Виталий Загурский, председатель клуба авторской песни «Гравицапа». - Самое сложное в данном переходе – это, на мой взгляд, будет новичкам. В первую очередь им придётся привыкнуть к тому, что надо жить на открытом воздухе, в палатке, готовить самим, всё за собой убирать».

Начинается экспедиция с митинга. Ветераны поискового движения напутствуют молодое поколение. Они говорят о важности сохранения в памяти молодёжи подвигов защитников Отечества.

Организатор похода, краевед и поисковик Михаил Орешета считает, что произошедшее с отрядом разведчиков под командованием капитана Александра Юневича – самая трагичная и самая героическая страница периода обороны Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

«На 1943 год отряд капитана Юневича был самым знаменитым на Мурманском направлении и в масштабах Карельского фронта. Юневич - белорусский парень большого роста, доброй души, вдумчивый и толковый разведчик, - рассказывает Михаил Орешета, краевед, поисковик и писатель. -  И группу его -  разведотряд - это были высокой степени профессионалы. Они были высажены в тыл противника. А оказалось, что их там ждали. Это были просчёты командования. Они попали в критическую ситуацию, были окружены, вырвались из окружения. И опять окружение, и опять бой в окружении. И так продолжалось несколько раз. Во время этих боёв, когда совсем уже было невмоготу, отряд дважды вызывал огонь на себя. В живых остались только два разведчика. …Мы делаем великое дело, что каждый год ходим на место подвига. Самое главное, что мы делаем это именно в тот день, когда это всё произошло.

Только в этот день можно почувствовать накал боя, трагизм ситуации, которая там  сложилась, можно почувствовать погоду, почувствовать степень подвига разведчиков и двух бойцов, которые остались живы».

Упаковав снаряжение, навьючив рюкзаки, надев лыжи, участники похода небольшими группами выдвигаются в сторону Баренцева моря, на берегу которого и принял последний бой отряд под командованием капитана Юневича. Впереди пятидневный переход в трудных условиях Заполярья…

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктор
29.03.19 22:49
Прислал Путин д****а, теперь будем его слушать! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
KRAB
29.03.19 15:39
Понятно, что Ч****ы летают с одного дерева на другое, им не сидится на одном месте. Но нельзя чирикать постоянно и обещать невозможного. Он хоть с документами по рыбной отрасли познакомился? Вот есть
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
DoctoR51
29.03.19 12:18
Не понял! По отчету в региональном здравоохранении все путем, все прекрасно. А почему Перетрухина убрали, когда его награждать надо?! Не пора ли гнать в шею тех, кто этот отчет готовил?
Комментарий к новости:Министерство здравоохранения Мурманской области подвело прекрасные итоги работы за 2018 год, но уже без министра
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)00:55«Медленное ТВ-Камин"04:50Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост объёмов вкладов-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 17 копеек, доллар теряет почти 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 апреля-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO Законы«Шкуру» невыловленных крабов уже поделили – закона на проведение аукционов по квотам ещё нет, а деньги от них уже заложили в бюджет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 348 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика