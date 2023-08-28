Участники проекта «Другое Дело» собрали более 20 кубометров отходов на Лисьей горе, которая расположена в Кольском районе

Субботник состоялся в рамках акции «Мир в твоих руках».

Неравнодушная молодёжь из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов России собрали бутылки, обломки металлических конструкций, различный пластик, крупногабаритный и бытовой мусор, а также автопокрышки. В результате набралось около 100 мешков отходов. Из них 26 - вторсырьё, которое отправят на досортировку и переработку.

В финале самые активные участники получили грамоты и призы.

Экологическая акция «Мир в твоих руках» в Мурманске открыла серию полезных выездов: скоро участники отправятся в Красноярск, Екатеринбург и Пензу.

Кирилл Хвиль, руководитель программы развития «Другое Дело» АНО «Россия – страна возможностей»: «Самое важное, что подрастающему поколению – будущему нашей страны небезразличны вопросы экологии. И они беспокоятся о том, что мы оставим для наших будущих поколений».