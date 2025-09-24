Участники проекта «Путешествие по городам-героям» знакомятся с Мурманском

В Мурманск приехали 600 путешественников, собравшихся со всей России, чтобы побольше узнать об истории как Кольского Заполярья, так и всей страны в целом.

Участники туристического поезда путешествуют по городам страны в рамках программы «Росмолодёжи» «Больше, чем путешествие».

Туристический поезд с участниками проекта «Больше, чем путешествие» в Мурманск прибыл с большой задержкой из-за упавшего на пути дерева, которое повредило контактную сеть. Но даже такое начало не расстроило путешественников, а наоборот, закалило.

Сергей Мишин, руководитель департамента разработки туристического проекта АНО «Больше, чем путешествие»: «Сегодня у нас была непростая дорога в город. Мы немножечко задержались, суровый север нас испытывает, но участники все очень заряжены, все очень ждали этой поездки, посещение именно Мурманска. Сегодня более 500 участников побывают на мемориале Защитникам Заполярья и пройдут обзорную экскурсию по городу».

Мурманск не первый город на пути участников проекта. «Путешествие по городам-героям» направлен на сохранение преемственности поколений, формирование интереса к истории России и знакомство молодёжи с регионами, где открываются новые перспективы для жизни и карьеры.

Надежда Гусева, участник проекта «Больше, чем путешествие»: «Мы уже прошли три города - Москву, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Посетили знаковые места для памяти Великой Отечественной войны».

– Что вас больше всего впечатлило в этой экскурсии?

– Каждое место очень знаковое. Когда мы их посещаем, то эмоции накрывают, просто невозможно сдержать слёз, особенно на братских могилах.

Экскурсионная программа в Мурманске организована по памятным местам, связанным с героической историей Кольского Заполярья. Участники путешествия посетили обелиск портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, рубку «Курска», нашего «Алёшу» и другие объекты.

Сергей Мишин, руководитель департамента разработки туристического проекта АНО «Больше, чем путешествие»: «Это инструмент поддержки молодых людей, которые открывают Россию по-новому, открывают, продвигают полезные путешествия. В каждом нашем путешествии участники обязательно знакомятся с туристическими достопримечательностями, узнают в рамках образовательной кампании путешествия для себя что-то новое. Это могут быть мастер-классы, различные лекции и, конечно, полезная активность, когда участники помогают волонтёрскими действиями каким-то объектам, предлагают какие-то проекты».

Благодаря проекту больше нового и интересного о городах России, в том числе и о Мурманске узнали примерно 600 путешественников, которые в последствии придумают свои патриотические проекты, а кто-то, возможно, останется в одном из муниципалитетов жить.