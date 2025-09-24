В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.25 19:30

Участники проекта «Путешествие по городам-героям» знакомятся с Мурманском

В Мурманск приехали 600 путешественников, собравшихся со всей России, чтобы побольше узнать об истории как Кольского Заполярья, так и всей страны в целом.

Участники туристического поезда путешествуют по городам страны в рамках программы «Росмолодёжи» «Больше, чем путешествие».

Туристический поезд с участниками проекта «Больше, чем путешествие» в Мурманск прибыл с большой задержкой из-за упавшего на пути дерева, которое повредило контактную сеть. Но даже такое начало не расстроило путешественников, а наоборот, закалило.

Сергей Мишин, руководитель департамента разработки туристического проекта АНО «Больше, чем путешествие»: «Сегодня у нас была непростая дорога в город. Мы немножечко задержались, суровый север нас испытывает, но участники все очень заряжены, все очень ждали этой поездки, посещение именно Мурманска. Сегодня более 500 участников побывают на мемориале Защитникам Заполярья и пройдут обзорную экскурсию по городу».

Мурманск не первый город на пути участников проекта. «Путешествие по городам-героям» направлен на сохранение преемственности поколений, формирование интереса к истории России и знакомство молодёжи с регионами, где открываются новые перспективы для жизни и карьеры.

Надежда Гусева, участник проекта «Больше, чем путешествие»: «Мы уже прошли три города - Москву, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Посетили знаковые места для памяти Великой Отечественной войны».

– Что вас больше всего впечатлило в этой экскурсии?

– Каждое место очень знаковое. Когда мы их посещаем, то эмоции накрывают, просто невозможно сдержать слёз, особенно на братских могилах.

Экскурсионная программа в Мурманске организована по памятным местам, связанным с героической историей Кольского Заполярья. Участники путешествия посетили обелиск портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, рубку «Курска», нашего «Алёшу» и другие объекты.

Сергей Мишин, руководитель департамента разработки туристического проекта АНО «Больше, чем путешествие»: «Это инструмент поддержки молодых людей, которые открывают Россию по-новому, открывают, продвигают полезные путешествия. В каждом нашем путешествии участники обязательно знакомятся с туристическими достопримечательностями, узнают в рамках образовательной кампании путешествия для себя что-то новое. Это могут быть мастер-классы, различные лекции и, конечно, полезная активность, когда участники помогают волонтёрскими действиями каким-то объектам, предлагают какие-то проекты».

Благодаря проекту больше нового и интересного о городах России, в том числе и о Мурманске узнали примерно 600 путешественников, которые в последствии придумают свои патриотические проекты, а кто-то, возможно, останется в одном из муниципалитетов жить.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)01:55«Французский шпион». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)«Индекс курьера»: сентябрь 2025-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 64 копейки, евро снижается на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Коммунальщики Северного флота ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) сообщают о старте отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»