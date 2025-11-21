Марина Табейкина: нам всем не хватает душевности, или Потерянная человечность во взаимоотношенияхЗима на подходе, а в Мурманске началась подготовка к озеленительной кампании 2026 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.25 19:30

Участники программы «Герои Севера» и воспитанники центра «ВОИН» посетили выставку «Маяки Русского мира. Возрождение»

Ребятам показали экспонаты как времен Великой Отечественной войны, так и нашей современности.

Екатерина Солдатенко недавно переехала в Мурманск из Луганска. Она не понаслышке знает, каково это проживать каждый день как последний и понимает, кто такие дети, воспитанные войной. Поэтому девушка мечтает стать инспектором по делам несовершеннолетних.

Екатерина Солдатенко, воспитанница центра «ВОИН»: «Луганскую и Донецкую области я знаю хорошо, потому что я с Луганской Народной Республики, я там жила, я знаю, что это такое».

Передвижная экспозиция «Маяки Русского мира. Возрождение» посвящена историческим и культурным событиям, происходившим на протяжении разных эпох на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Здесь можно узнать историю тех мест 100-летней давности и современности.

Луиза Логинова, участница экскурсии-встречи «Маяки Русского мира. Возрождение»: «Эта выставка показывает большей частью прошлое, за счёт этого мы можем узнать сами о происходящем, что там происходило, о людях того времени».

Участникам экскурсии удалось познакомиться не только с героями прошлого, но и с героями настоящего. Участники специальной военной операции и проекта «Герои Севера» приехали на выставку, чтобы рассказать о том, что происходит в тех местах сейчас.

Андрей Пухов, участник СВО и проекта «Герои Севера»: «Это очень важная выставка. В первую очередь она важна для нашей молодёжи, для наших школьников, студентов, она показывает значимость специальной военной операции, почему она началась, почему для нас был важен момент участия в специальной военной операции. Я, как участник военной операции, видел всё своими глазами, видел тот, не побоюсь этого слова, геноцид, который происходил с нашим братским народом».

Красной нитью через рассказы экскурсоводов и героев СВО проходила мысль о том, что все мы – единый народ, а вхождение в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – это историческая неизбежность.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:25«Венеция зовёт». Художественный фильм (16+)02:55«Медленное ТВ-Камин».05:25«Озноб». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — россияне готовятся потратить тринадцатые зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,04 рубля, доллар просел почти на 1,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)В мурманском общежитии на улице А. Бредова серьёзные проблемы из-за бездействия управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»