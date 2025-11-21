Участники программы «Герои Севера» и воспитанники центра «ВОИН» посетили выставку «Маяки Русского мира. Возрождение»

Ребятам показали экспонаты как времен Великой Отечественной войны, так и нашей современности.

Екатерина Солдатенко недавно переехала в Мурманск из Луганска. Она не понаслышке знает, каково это проживать каждый день как последний и понимает, кто такие дети, воспитанные войной. Поэтому девушка мечтает стать инспектором по делам несовершеннолетних.

Екатерина Солдатенко, воспитанница центра «ВОИН»: «Луганскую и Донецкую области я знаю хорошо, потому что я с Луганской Народной Республики, я там жила, я знаю, что это такое».

Передвижная экспозиция «Маяки Русского мира. Возрождение» посвящена историческим и культурным событиям, происходившим на протяжении разных эпох на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Здесь можно узнать историю тех мест 100-летней давности и современности.

Луиза Логинова, участница экскурсии-встречи «Маяки Русского мира. Возрождение»: «Эта выставка показывает большей частью прошлое, за счёт этого мы можем узнать сами о происходящем, что там происходило, о людях того времени».

Участникам экскурсии удалось познакомиться не только с героями прошлого, но и с героями настоящего. Участники специальной военной операции и проекта «Герои Севера» приехали на выставку, чтобы рассказать о том, что происходит в тех местах сейчас.

Андрей Пухов, участник СВО и проекта «Герои Севера»: «Это очень важная выставка. В первую очередь она важна для нашей молодёжи, для наших школьников, студентов, она показывает значимость специальной военной операции, почему она началась, почему для нас был важен момент участия в специальной военной операции. Я, как участник военной операции, видел всё своими глазами, видел тот, не побоюсь этого слова, геноцид, который происходил с нашим братским народом».

Красной нитью через рассказы экскурсоводов и героев СВО проходила мысль о том, что все мы – единый народ, а вхождение в состав Российской Федерации ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – это историческая неизбежность.