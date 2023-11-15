Участники программы «Свой дом в Арктике» могут продлить действие сертификатов при замене участков

Подписано постановление правительства Мурманской области, вносящее изменения в действующее законодательство.

Основным нововведением стала возможность продления сертификата для замены участка по обстоятельствам, не зависящим от граждан. Участники могут приостанавливать срок действия сертификата для замены участка на срок не более трёх месяцев с даты подачи заявления.

Кроме того, отныне участники программы обязаны предоставлять документы, подтверждающие приобретение домокомплекта и позволяющие его идентифицировать. Чтобы исключить случаи взаимодействия участников программы с недобросовестными подрядчиками, постановление утверждает условия, которым должны соответствовать юридические лица.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» Центра содействия жилищному строительству Мурманской области.