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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.19 19:30

Участники семинара надеются на то, что в России удастся привести в нормативное состояние 85% дорог

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова возглавляет делегацию Мурманской области на первом всероссийском совещании «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В семинаре организованном Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством, участвуют представители Министерства строительства, МВД России, Федерального казначейства, Счётной палаты, а также профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества.

Участники совещания надеяться, что благодаря выработанным решениям удастся привести в нормативное состояние 85% дорог, а так же снизить число ДТП на 50%.

В течение трёх дней в семинаре примут участие более 500 человек.

Как сообщила Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области, национальный проект стал продолжением начатой два года назад масштабной работы в сфере дорожного хозяйства в субъектах России. Тогда эффективным механизмом федеральной поддержки 36 регионов стал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Благодаря его реализации совместная работа федерального центра с субъектами вышла на качественно новый уровень, что позволило значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объединяет четыре направления. Под эгидой Минтранса России – федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Министерство внутренних дел Российской Федерации курирует проект «Безопасность дорожного движения», Министерство обороны Российской Федерации – проект «Автомобильные дороги Минобороны России».

Основная «дорожная» составляющая будет реализована в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Инструментами выполнения их целевых показателей являются паспорта региональных проектов. Финансирование соответствующих программ субъектов РФ будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов.

В ходе совещания было отмечено, что в числе отличительных особенностей масштабной дорожной кампании – вовлеченность граждан в проведение мероприятий и высокая роль общественного контроля.

В ходе обсуждения участники семинара отметили важность слаженной работы федерального центра и региональных проектных групп, которая обеспечит эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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