Участники шоу «Повара на колесах» лакомились местными блюдами в центре Мурманска во время метели

В Мурманске в сквере на улице Ленинградской северяне могли увидеть фудтрак с надписью «Повара на колесах» - кулинарное шоу «Первого канала» в Мурманске.

Звёздные шефы из Москвы уже побывали в разных городах нашей страны. В каждом регионе они знакомятся с местной кухней, чтобы приготовить блюда, достойные звезды Мишлена. На их гастрономической карте Рязань, Тула, Нижний Новгород, Тюмень и ещё с десяток населённых пунктов. А теперь ребята в Мурманске.

В телепрограмме «Повара на колесах» принимают участие ведущие шефы из различных ресторанов страны. Это шеф-повара известных московских ресторанов Сергей Сущенко и Александр Волков-Медведев. Их путешествие по городу началось с экскурсий. Побывали рядом с памятником «Алеша», посмотрели ледокол-музей «Ленин», съездили в Териберку, покатались на оленях. Теперь вопрос, действительно ли они везде передвигаются на фудтраке?

Анна Маркарян, креативный продюсер программы «Повара на колесах»: «Фудтрак действительно едет с нами по всем городам. Из Москвы путешествует. Мурманск прекрасен. Погода - такой мы не ожидали, мы ожидали холод. Видите, мы все утеплились как следует, но снегопад нас подвёл немножко. Сейчас ребятам тяжело будет дегустировать, но надеемся, что им всё равно всё понравится».

Изначально предполагалось, что съёмки будут проходить на площади у морского вокзала с видом на Кольский залив, но из-за ветра и метели было решено переехать в сквер на улице Ленинградской. Снегом засыпало знатно…

Суть проекта заключается не только в путешествиях. Шефы сначала изучают местные достопримечательности, знакомятся с местной кухней, чтобы потом свои представления о городе воплотить в блюдах.

Максим Галецкий, бренд-шеф: «Ребята приходили к нам в гости, пробовали нашу еду, потому что первый вопрос, который я задал: «Вы уже знаете, что вы будете готовить?». Они сказали, что нет. Они пробовали, смотрели, вдохновлялись и придумывали блюда, которые сегодня подают гостям».

После длительного ожидания дегустация состоялась. Александр приготовил оленину с корнем сельдерея и северными ягодами, а Сергей - треску с белыми грибами и копченым чаем.

После дегустации, по правилам программы, каждый из гостей должен был отметить понравившееся блюдо. Лучшего шеф-повара выберут народным голосованием, однако, имя его будет известно только 19 марта на «Первом канале».

После Мурманска фудтрак отправился в Кировск, а затем и в другие регионы нашей страны. Ведь у поваров на колесах аппетит приходит во время езды.