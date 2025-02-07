Участники стратегической сессии развития образования формируют не только настоящее, но и будущее

Новые методики обучения, обновленные курсы и многие другие вопросы обсудили на стратегической сессии развития образования. Свои предложения вносили как педагоги дошкольного образования, так и высших учебных заведений Мурманска.

Сессия по обсуждению стратегии развития образования проходит уже не первый раз. В разных регионах России педагоги вносили свои предложения, Мурманск не стал исключением.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Мы собрались здесь для того, чтобы коллективным разумом посмотреть на те вызовы, которые стоят перед системой образования и предложить свои какие-то действия, моменты, программы, которые смогут этим вызовам противостоять. Например, такие вызовы, как демографическая яма, соответственно в те года, когда рождаемость была существенно низкой, сейчас эти дети подрастают и приходят в систему образования, поэтому нужно предпринять какие-то шаги для того, чтобы компенсировать это вызов».

На каждой такой сессии педагоги, учёные и представители органов власти вносят предложения по улучшению образования. Например, нейросети постепенно захватывают все сферы: с помощью таких технологий медики учатся ставить диагнозы, инженеры создают умных роботов для разгрузки вагонов и многое другое.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Принимаются все предложения. Они поэтапно принимаются, поэтому и улучшается стратегия развития образования - документ, который будем реализовывать. Стояли вопросы по четырнадцати направлениям: по цифровизации, как это будет реализовано в дошкольном образовании, как это будет реализовано в среднем профессиональном образовании, в подготовке кадров, взаимодействия ключевых работодателей непосредственно с образовательными организациями, инженерные классы».

Все предложения, внесенные педагогами, не только будут учтены, но и разобраны на федеральном уровне для введения в работу. Так участники стратегической сессии развития образования до 2036 года в перспективе 2040 годов формируют не только настоящее, но и будущее.