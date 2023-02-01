Участники СВО передают боевой опыт морской пехоте СФ

В этот раз бойцы отрабатывали навыки ведения огня из автоматов и пулемётов в положении стоя и лёжа, меняя позиции, что очень важно во время реального боя.

Предусматриваются различные варианты тактических действий с переходом от одного вида боя к другому на фоне непрерывно меняющейся обстановки с имитацией наземного и воздушного противника.

Все занятия проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своими знаниями, полученными в ходе специальной военной операции. Так же в тренировке приняли участие инженерно-сапёрные подразделения, которые выполнили разминирование путём подрыва.

Андрей, командир взвода: «Противник серьёзный, работает не хуже нас. Если он видит, что по нему стреляют, он начинает тут же отвечать. Военнослужащие после каждой очереди должны понимать, что им полетит в ответ. Каждый раз нужно менять позицию и работать снова. Сейчас все знают, какая ситуация и стараются по максимуму впитать знания, которые дают офицеры нашей бригады».