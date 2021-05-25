Участники творческих коллективов Центра культуры «Север» города Полярного представили зрителям прекрасный отчёт о своей работе

Для учреждений дополнительного образования, а также творческих коллективов Центров культуры и спорта настало время выпускных выступлений и отчётных концертов. ЗАТО Александровск исключением не стал.

Отчёт о проделанной за год работе участники творческих коллективов Центра культуры «Север» города Полярного представлять зрителям начали буквально в фойе учреждения. Здесь гостей встречали выставкой декоративно-прикладного творчества и мастер-классом по росписи пряников.

В «Севере» различным ремёслам могут обучиться и взрослые, и дети. Для наглядности на экспозиции представлены куклы и игрушки от самых маленьких мастеров и мастериц.

Основной показ, конечно, разворачивается на сцене. В отчётном концерте для мам и пап звучат разученные за год песни и стихотворения, разыгрываются театральные репризы и, конечно, исполняются поставленные хореографами танцы.

Порядка пятидесяти выпускников в этом году завершают начальное музыкальное образование.

Для желающих раскрыть в себе музыкальные, танцевальные или художественные таланты в школе искусств начались вступительные экзамены, подать заявку на обучение можно до 24 мая. Преподаватели сделают всё возможное, чтобы доказать, что неталантливых детей попросту не существует.

К слову, школа искусств начала своё внешнее и внутреннее преображение. В прошлом году обновили сцену, появился виртуальный концертный зал. В этом – стало поступать музыкальное и обучающее оборудование.

Ждут в школе и появления мультстудии для создания анимационных фильмов, муфельной печи для художественного отделения, одежды и реквизитов для хореографических групп.