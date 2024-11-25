Участники военно-патриотических отрядов ЗАТО Александровск выяснили, каким должен быть юнармеец

Навыки и качества настоящего патриота стараются развивать и прокачивать в любых состязаниях – от городских до всероссийских.

Подъём по сигналу, приём пищи по расписанию: было тяжело, признается Андрей Карнаухов из Гаджиева. Обладатель медали «Юнармейская доблесть» считает, что только сейчас прошёл настоящую школу жизни, побывав в региональном учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард».

Андрей Карнаухов, командир юнармейского отряда школы №279, г. Гаджиево: «Постреляли из пневматических автоматов, провели уроки тактической подготовки. Много нового узнал о тактической медицине, оказании первой помощи».

Не всем юнармейцам выпадает шанс принять участие в смене учебного патриотического центра, поэтому важной основой воспитания остаются состязания муниципального уровня: в играх, соревнованиях и фестивалях ребята учатся необходимым навыкам, причём касается это не только физической силы, но и интеллектуальных и социальных форм развития.

Ольга Фролова, координатор юнармейского движения сводного отряда школы №279, г. Гаджиево: «Задачей нашего движения является то, что дети из разных городов могут общаться и делиться своим опытом, в социальном плане чувствовать себя спокойно. И малыши, и взрослые ребята относятся друг к другу более дружески, здесь передаётся опыт тех навыков, которые дети реализуют, уходя в открытую взрослую жизнь».

Три этапа третьего состязания «Красив в строю – силён в бою» среди юнармейских классов Гаджиева, пожалуй, закрепили в сознании юных патриотов основные понятия и ценность таких событий для молодёжного движения.

Ростислав Нагулов, командир юнармейского отряда школы №276, г. Гаджиево: «Юнармеец, в первую очередь, защитник Родины, который следует определенным ценностям и принципам, который помогает своему Отечеству и людям».

Уже на следующий день командиры юнармейских отрядов приняли участие в финале областных соревнований, где продемонстрировали навыки скоростной неполной разборки и сборки автомата Калашникова.