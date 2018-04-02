Участников «лошадиного спорта» напутствовал командующий СФ Николай Евменов

Быстрее, выше, сильнее или как состязались военные Северного флота. На Северном флоте служат сильные, смелые и ловкие. Доказательством тому является спартакиада, в которой приняли участие военные.

В спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота начался чемпионат по баскетболу. В торжественном открытии состязаний принял участие командующий СФ Николай Евменов. Адмирал пожелал спортсменам красивой и честной игры и провёл символическое вбрасывание мяча в первом матче.

- Баскетбол - это лошадиный спорт, потому что он быстрый, он непредсказуемый, - образно высказался Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Я желаю, открывая этот чемпионат, чтобы мы все увидели красивую игру, захватывающую игру. Я вам всем желаю побед, хороших мячей, подбора под кольцом, поменьше фолить, ну, а все мы будем болеть, и все мы будем радоваться баскетболу.

В чемпионате участвуют четырнадцать сборных. Команды-участники поделены на четыре дивизиона в зависимости от опыта и мастерства игроков.

Чемпионат продлится до 8 апреля. Игры будут проходить на баскетбольных площадках в различных гарнизонах Северного флота.

А в спортивном комплексе «Богатырь» в эти выходные дни состоялись финальные поединки флотского чемпионата по боксу.

- В течение всего чемпионата мы наблюдали волю, несгибаемый характер моряков, военнослужащих Северного флота, желание победить, желание проявить все те качества, которые присущи военнослужащим Краснознамённого Северного флота, - сказал Владимир Гришечкин, начальник штаба Северного флота.

В состязаниях приняли участие более 70 спортсменов. Боксёры выступали в десяти весовых категориях. Помимо личного зачёта было организовано и командное первенство.

Победители и призеры были награждены грамотами и кубками. А за качественное и объективное судейство состязаний специальным призом был награждён ветеран спорта, судья всероссийской категории, мастер спорта СССР по боксу Владимир Алексейчиков, который на протяжении многих лет входит в состав судейской коллегии турнира.