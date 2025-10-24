Участнику действий в зоне СВО вручили ключи на жилищный сертификат

Военные следователи Северного флота вместе с комитетом имущественных отношений Мурманска помогли собрать документы и получить свидетельство о праве на социальную выплату для покупки жилья военнослужащему, оставшемуся без попечения родителей.