Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахованияМЕТАЛЛОПРОКАТ АЛМАТЫ: ЦЕНЫ НОВОСТИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.25 19:30

Участнику действий в зоне СВО вручили ключи на жилищный сертификат

Военные следователи Северного флота вместе с комитетом имущественных отношений Мурманска помогли собрать документы и получить свидетельство о праве на социальную выплату для покупки жилья военнослужащему, оставшемуся без попечения родителей.

Молодой человек проходит службу в зоне специальной военной операции. Такая помощь была оказана по указанию председателя Следственного комитета России.

Алексей Самородов, врио руководителя Военного следственного Управления СК России по Северному флоту: «Работа проведена в установленные сроки и демонстрирует эффективность нашего сотрудничества с городскими властями в решении социально-значимых задач».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
-Правовая консультация (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:20«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:50«Архипелаг». Художественный фильм (16+)02:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату - эксперт «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 31 копейку, доллар ослаб почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области работала мобильная приёмная Президента РФ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Верховный суд: при гибели бойца на СВО его родственники перестают платить все кредиты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»