Участок дороги на ул.Свердлова, 30 теперь не узнать

Вместо ям и ухабов теперь гладкий асфальт. Подрядчик хоть и с опозданием на месяц, но всё же успел завершить работы до наступления заморозков.

Территория отремонтирована в рамках реализации нацппоекта «Безопасные качественные дороги». И хоть проходимость здесь небольшая и автомобильный поток не такой интенсивный, как на центральных магистралях Мурманска, бортовой камень и проезжая часть сделаны добротно, замечаний у главы администрации не нашлось.

Законченный вид объекту придаёт газон, его обустройство также вошло в проект.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы и на следующий год в этом районе планируем на улице Бредова продолжить работу в рамках БКД. Всего 26 объектов по этой программе проходят по всем округам города».