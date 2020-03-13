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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.20 19:30

Учатся в МАГУ, а подрабатывают на железной дороге

Не только романтика, но и достойная оплата труда. Все больше мурманских студентов присоединяются к студенческому отряду проводников. Соглашение о сотрудничестве подписали представители компании АО «РЖД» и руководство МАГУ.

Студенческие годы могут быть беззаботной порой жизни молодых людей. Как говорится, у студента много времени и мало денег. Но с этим согласен не каждый. Чтобы обеспечить своим студентам достойное место работы на летний период и подработки круглогодично, МАГУ подписал соглашение с АО «РЖД».

Михаил Поярков, начальник Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания»: «Для студента мы предлагаем заработную плату минимальную в 30 тысяч, а максимальная - до 50-60. Это зависит от того, во- первых, какой опыт у проводника, какой разряд у проводника».

Студенты-проводники на последних курсах обучения могут взять индивидуальный план. Университет идёт студентам навстречу, потому что ещё одна рабочая профессия лишней не будет. И в РЖД готовы подстраивать график под студентов.

Ирина Шадрина, врио ректора Мурманского арктического государственного университета: «Они выстраивают такой график, чтобы ребята могли круглый год в свободное время, а  это зимние каникулы, например, производить какие-то необходимые поездки, тем самым зарабатывая. Но самое главное, почему мы с этой компанией решили работать, мы не хотим, чтобы наши ребята после окончания университета, уезжали».

На встрече также обсудили вопрос запуска современного двухэтажного поезда. Работать там будут не только опытные проводники, но и студенты. Выберут для этого лучших из отряда.

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