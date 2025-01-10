Учебно-методические сборы водолазов Росгвардии собрали в Мурманске специалистов со всего Северо-Западного округа

На сборах в течение пяти дней водолазы совершенствовали профессиональные навыки.

Это сотрудники - калининградского, архангельского и транспортного ОМОНа и СОБРа Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу, а также мурманские отряды «Медведь» и «Росомаха».

На сборах в течение пяти дней водолазы совершенствовали профессиональные навыки.

Такие тренировки проводят дважды в год. На них отрабатывают приём и передачу сигналов между водолазами, обследуют грунт различными способами, а также сдают норматив по экстренному спуску страхующего водолаза.

В этот раз специалисты выполнили спуски в том числе и в барокамере.