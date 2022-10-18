Учебное парусное судно «Седов» завершило навигацию и вернулось в Калининград

Курсанты старших курсов МГТУ занимали в рейсе должности морских специалистов, а ещё один студент заполярного вуза трудился на должности члена экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

На борту барка проходили практику 136 курсантов различных вузов, включая и студентов МГТУ. Ранее планировалось закрыть навигацию в начале сентября, но в интересах курсантов было принято решение совершить ещё один рейс.

В итоге, в навигацию нынешнего года на борту знаменитого барка «Седов» практику прошли почти 400 курсантов вузов и колледжей Росрыболовства.

Курсанты старших курсов МГТУ занимали в рейсе должности морских специалистов, а ещё один студент заполярного вуза трудился на должности члена экипажа.