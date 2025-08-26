Учебные учреждения региона завершают подготовку ко встрече со школьниками

Например, учеников гимназии №8 Мурманска 1 сентября порадует новый профильный учебный центр.

В рамках проекта «Арктическая школа» в мурманской гимназии №8 создали учебный центр «Уникум». Современный кабинет для занятий по информатике оснащён всем необходимым, чтобы подготовить школьников к экзаменам и олимпиадам.

В рамках рабочего объезда обновления оценил Иван Лебедев.

Иван Лебедев, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Всему коллективу гимназии спасибо. Большие молодцы, совместно с детками и родителями разработали концептуально, реализовали точно, как было в концепции, каждый внёс свою частичку во всё это. В наше время информационные технологии - это основа основ. Уверен, дети будут в восторге».

Учеников ждёт комфортное и модернизированное пространство. Выполнены масштабные работы по выравниванию и покраске стен, обновлению потолка и пола. Произведена замена системы отопления. Закуплена новая мебель и оборудование.

Ольга Клейнос, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8»: «Данный проект важен для нас, потому что ежегодно мы реализуем профильную подготовку по информатике, а наши ребята показывают хорошие результаты. Данный кабинет поможет нам улучшить качество образования, замотивировать детей ещё больше и получить ещё лучший результат».

Современные лаборатории для детей уже открыты на 30 научных площадках «Уникум». Биологию, информатику, физику и химию в них преподают на самом высоком уровне.