Учебные заведения региона прошли проверку

В Мурманской области завершила работу комиссия по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Проверку прошли 533 образовательные организации региона.

На подготовку организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета Мурманской области направлено более 1 млрд рублей. Деньги пошли на ремонт зданий, закупку техники, обновление мебели.

В ряде образовательных учреждений Кольского района, Мончегорска, Оленегорска, Печенгского района ремонтные работы находятся в завершающей стадии. По словам глав муниципалитетов, работы не будут препятствовать началу учебного процесса, и будут завершены в начале сентября.

В рамках реализации поручений Президента РФ с 1 сентября ученики 1-4-х классов Мурманской области будут обеспечены одноразовым горячим питанием за счёт регионального бюджета. «Новая услуга охватывает 35,5 тысячи человек.