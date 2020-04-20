Учебных год для учащихся начального и среднего звена в Мурманской области решено сократить

До середины мая будет проведена аттестация учащихся с первого по восьмой классы.

Для старшеклассников будет действовать такой же принцип за исключением предметов, по которым подростки будут сдавать экзамены. Это русский язык, математика и выбранные профильные предметы. Дистанционное обучение при этом никто не отменяет – оно будет продолжено и после 15 мая, но без домашнего задания и отметок.