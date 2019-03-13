Учебный бой в стратосфере

Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота провели учебный воздушный бой в стратосфере над Арктикой.

В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика.

Экипажи действовали на высоте более 17 тысяч метров и скоростях около 2200 км/ч.

Лётчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.

Для усложнения учебно-боевого задания, экипажи действовали самостоятельно без привлечения наземных средств ПВО.