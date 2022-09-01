Учебный год стартовал и в Мурманском Нахимовском военно-морском училище

День знаний курсанты учреждения встретили на плацу, приняв поздравления от министра обороны и командующего Северным флотом.

Сергей Шойгу поприветствовал нахимовцев по видеосвязи, а вот Александр Моисеев принял участие в празднике лично.

Он отметил, что подавляющее большинство выпуска, состоявшегося в этом году, поступили в высшие военно-учебные заведения Минобороны России.

Право дать первый звонок было предоставлено воспитаннику первого курса, получившему высший балл на вступительных экзаменах, Тимофею Кузнецову и нахимовцу 7-го курса Дмитрию Иванову.

Учебный год училище, которое было сформировано в 2017 году, начало с полным набором – в нынешнем году ряды нахимовки пополнили 94 первокурсника.