Ученица «Академии телевидения» стала победительницей конкурса «Лица Росмолодёжи» от Мурманской области

Ясмина Ибрагимова, которую многие помнят по интервью с губернатором Андреем Чибисом, вошла в топ-12 победителей престижного всероссийского конкурса.

«Росмолодёжь в лицах» даёт возможность лично освещать главные события и возможности для молодёжи в своём регионе. Конкурс был запущен для поиска молодых и активных людей – будущих послов Федерального агентства по делам молодёжи в каждом регионе.

К слову, Ясмина Ибрагимова уже поучаствовала во множестве телевизионных проектов.