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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.20 19:30

Ученицы «Академии телевидения» продолжают погружаться в мир журналистики

Девушки уже побывали на телеканалеАрктик-ТВ», взяли свои первые интервью и даже попробовали себя в роли ведущих. На этот раз их пригласили в гости на радио «Рекорд».

Улыбаясь и немного смущаясь, девушки внимательно слушают опытного журналиста. Пока что они пришли на радио «Рекорд»в качестве гостей, но вполне возможно, что работа именно в этом направлении выбранной ими профессии заинтересует больше всего. 

Мария Шадура, участница проекта «Академиии телевидения»: «Когда я шла сюда на экскурсию, я задумывалась, может быть мне пойти работать на радио.  Потому что это достаточно интересно, весело, может быть, в какой-то степени».

Если в телевизионной студии ведущему необходимо правильно презентовать себя, чтобы создать нужный образ, то на радио всё совсем иначе. Журналист может выглядеть абсолютно как хочет, главное – его голос и интонации.

Елена Тарновская, участница проекта «Академиии телевидения»: «Конечно, невероятно всё это, потому что лично я здесь в первый раз и сталкиваюсь с таким в первый раз, поэтому для меня всё интересно, всё очень необычно и хотелось бы узнавать с каждым разом всё больше и больше».

Старшеклассницы признаются, что с каждой новой экскурсией «Академии телевидения» они всё сильнее хотят стать журналистами. Мы верим, что все полученные во время  проекта  знания им обязательно пригодятся для освоения этой нелегкой профессии.

 

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Сергей
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ЧУШЬ ПОЛНАЯ! ВСЕ УЙДЕТ ИЗ РЕГИОНА В МОСКВУ. ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ НА СТОЛИЦУ НАШЕЙ РОДИНЫ. КАК НЕ ЕЛИ ТАК И НЕ ПОКУШАЕМ. А ИМ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! РАЗГОВОРОВ МНОГО А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!!!
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