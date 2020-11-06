Ученицы «Академии телевидения» продолжают погружаться в мир журналистики

Девушки уже побывали на телеканалеАрктик-ТВ», взяли свои первые интервью и даже попробовали себя в роли ведущих. На этот раз их пригласили в гости на радио «Рекорд».

Улыбаясь и немного смущаясь, девушки внимательно слушают опытного журналиста. Пока что они пришли на радио «Рекорд»в качестве гостей, но вполне возможно, что работа именно в этом направлении выбранной ими профессии заинтересует больше всего.

Мария Шадура, участница проекта «Академиии телевидения»: «Когда я шла сюда на экскурсию, я задумывалась, может быть мне пойти работать на радио. Потому что это достаточно интересно, весело, может быть, в какой-то степени».

Если в телевизионной студии ведущему необходимо правильно презентовать себя, чтобы создать нужный образ, то на радио всё совсем иначе. Журналист может выглядеть абсолютно как хочет, главное – его голос и интонации.

Елена Тарновская, участница проекта «Академиии телевидения»: «Конечно, невероятно всё это, потому что лично я здесь в первый раз и сталкиваюсь с таким в первый раз, поэтому для меня всё интересно, всё очень необычно и хотелось бы узнавать с каждым разом всё больше и больше».

Старшеклассницы признаются, что с каждой новой экскурсией «Академии телевидения» они всё сильнее хотят стать журналистами. Мы верим, что все полученные во время проекта знания им обязательно пригодятся для освоения этой нелегкой профессии.