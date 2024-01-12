Ученики 57-й школы учились правильно разделять бытовые отходы на базе «Зелёной библиотеки» Мурманска

Как правильно сортировать мусор? Что такое ложная бумага? И что за правило трёх С? Об этом сегодня рассказали в экобиблиотеке на улице Чумбарова-Лучинского.

Казалось бы, бумагу - в контейнер для макулатуры, а синтетические предметы - в урну для пластика. Но в сортировке мусора есть множество нюансов. Ученики 57-й школы учились правильно разделять бытовые отходы на басе «Зелёной библиотеки» в Мурманске.

Андрей Питкевич, председатель общественного движения «Природа и молодёжь», г. Мурманск: «Дело в том, что каждый год в нашей стране образуется около 70 миллионов тонн отходов, по 300-400 кг отходов на каждого человека. Естественно, очень много и, к сожалению, всего лишь 4% из этой огромной цифры перерабатывается. Поэтому очень важно сортировать отходы и сдавать их на переработку».

Для того, чтобы правильно отсортировать мусор, нужно придерживаться нескольких правил. Это касается, в том числе, и пластика.

Андрей Питкевич, председатель общественного движения «Природа и молодёжь», г. Мурманск: «На пластике всегда есть треугольничек, в нём цифры: 1, 2, 4 и 5. Значит, это сдаётся. Каким оно должно быть? Мы должны это всё почистить, смыть - первое правило, затем сушить. И третье – смять для экономии пространства».

Сортировка макулатуры тоже таит в себе множество секретов. Например, грязную бумагу или картон с жирными пятнами уже нельзя будет использовать вторично, так же переработке не подлежат и бумажные стаканчики. Всё это может повлиять на качество вторсырья.

Никита Лужко, ученик 9 «А» класса школы №57 г. Мурманска: «Для нас всех сортировать мусор полезно и нужно».

Для того, чтобы сдать отходы на дальнейшую переработку не нужно ехать на другой конец города. Во многих дворах Мурманска установлены синие контейнеры, куда можно складировать пластик. Или же вы можете посмотреть местонахождение пункта приема на сайте Recycle.ru. Проще всего это сделать, отсканировав QR код на экране.