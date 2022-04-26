Ученики «Академии телевидения» принимают активное участие в акции «Письма Победы»

Почтить память героев Великой Отечественной войны решили и ученики «Академии телевидения». Совместно со съёмочной группой «Арктик-ТВ» они приняли участие в сьёмках акции «Письма Победы» и стихотворений к 9 Мая.

День Победы – один из самых важных и трогательных праздников. Ученики проекта «Академия телевидения» из разных групп объединились, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны родом из Мурманска. Они приняли участие в сьёмках проекта, озвучив на камеру письмо с фронта или стихотворение о войне.

Анастасия Карева, директор «Академии телевидения»: «В редакции «Арктик-ТВ» мы несколько лет назад запустили такую акцию, она стала традиционной. Мы ко Дню Победы начали делать небольшие проекты: зачитывали фронтовые письма, приходили мурманчане и зачитывали стихотворения. Я поняла, что нужно продолжить этот проект, поэтому в этот раз мы решили, что «Письма Победы» будут читать дети, ученики «Академии».

Помимо прочего ребята практикуют работу на камеру и умение владеть своим голосом. Подготовка к сьёмкам также немаловажный этап. Ученики подходят к нему с большой ответственностью. Многие привлекают даже своих родителей.

Екатерина Янец, мама ученицы «Академии телевидения»: «На самом деле текст искала вся семья. Мы обратились к бабушке, мы обратились к папе. Каждый своё стихотворение предложил, мы их прочитали с Ариной, пока Арина не сказала, что это стихотворение её вдохновляет».

Ученики медиашколы считают важным помнить о войне и чтить память. Нельзя забывать, какой ценой досталась нам Победа.

Максим Пичугин, ученик «Академии телевидения»: «Я сейчас записывал письмо, у меня появилось чувство патриотизма, вспоминаю, как многие люди воевали, чтобы приближать эту Победу. Очень жалко людей, которые погибли».

Результат проделанной учениками «Академии телевидения» работы можно будет увидеть в преддверии 9 Мая на нашем телеканале, а также сайте арктик-тв.рф и в группе социальной сети «ВКонтакте».