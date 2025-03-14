Ученики «Академии телевидения» узнали о планах мурманчан на летний сезон

Весна почти ворвалась в наш регион, а значит, пора строить планы на лето. Одни мурманчане уже подумали над тем, как проведут свой отпуск, а другие ещё только мечтают.