Ученики «Академии телевидения» засыпали вопросами эксперта-историка Александра Чапенко

Как снимают кино о войне? Какая работа проводится по подготовке местности, актеров, реквизита? Почему историки – самые первые советчики и эксперты, без которых никуда?! Да потому что достоверность играет огромную роль. Об этом ученикам «Академии телевидения» рассказал эксперт-историк Александр Чапенко.

Журналистика – профессия, которая расширяет кругозор и даёт возможность пообщаться с интересными людьми, профессионалами в своей сфере. Вот и сейчас в «Академии телевидения» состоялась встреча с историком Александром Чапенко.

Александр Чапенко, доцент, кандидат исторических наук МАГУ: «Я военный историк, занимаюсь только военной тематикой. Прежде всего, Великой Отечественной войной в Заполярье. Помимо этого, я занимаюсь военно-исторической реконструкцией Великой Отечественной войны. Я являюсь руководителем клуба, который занимается военно-исторической реконструкцией. Клуб называется «Титовский гарнизон».

О кровавых и героических страницах истории Великой Отечественной войны и шла речь на встрече историка и юных журналистов. А ещё – о кинематографе, огромное значение в котором играет историческая достоверность.

Александр Чапенко, доцент, кандидат исторических наук МАГУ: «А куда мне девать винтовку? Я взял винтовку, лег, показал, как ему надо ползти, держа винтовку. Винтовка держится зимой, если вы на снегу ползете, лежит у вас на локтях, если вы ползете по песку, вы наматываете плечевой ремень себе на руку и ползёте».

Одежда, прическа, форма, погоны, ящики для патронов и много разных деталей – всё имеет значение. Профессионалы при подготовке и съёмке фильмов обращаются к экспертам. Так главным экспертом-историком фильма телеканала «Арктик-ТВ» «Война в Заполярье» выступил Александр Чапенко. А ещё он сам появился в кадре – снимался со своей командой реконструкторов.

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