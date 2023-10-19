В сентябре годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,2%Гидрографы Северного флота и представители РГО сделали ряд открытий во время 48-суточного арктического похода
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.23 19:30

Ученики «Академии телевидения» знакомятся с методами безопасной работы во Всемирной сети

В рамках проекта «И тебе советую», созданного при поддержке Министерства информационной политики региона и телередакции «Арктик-ТВ» в «Академии телевидения» состоялся ряд уроков, посвящённых безопасному пользованию Интернетом.

Проект «И тебе советую» был создан для того, чтобы напомнить школьникам об основных правилах использования Всемирной паутины. Ученики «Академии» поделились своим опытом работы с Интернетом, сделав видеосюжеты, в которых рассказали о кибербезопасности.

Нужно ли говорить о кибербезопасности?

– Это просто необходимо! – считает Николай Арбаев, один из экспертов проекта. На уроке он рассказал воспитанникам «Академии» об основных правилах взаимодействия с Интернетом. 

Николай Арбаев, IT специалист: «Рассказывал детям я про безопасность в Сети, про кибербезопасность, финансовую безопасность, безопасность в социальных сетях. Я, наверное, не столько помог, сколько проговорил очевидные вещи и с акцентировал внимание на последствия, которые могут быть при беспечности к своей собственной безопасности. Люди, правда, беспечны, они не думает о последствиях своей беспечности, а они могут быть финансовые, могут быть связаны с «путешествием» личных фото по многочисленным страничкам в Интернете. Ну, и о бережном отношении к персональным данным, как некой совокупности личности».

У юных журналистов была возможность задать специалисту актуальные для них вопросы и обсудить свои ошибки при использовании Интернета.

Екатерина Курчак, учащаяся «Академии телевидения»: «Современные подростки и дети очень часто пользуются социальными сетями – ссылки, мессенджеры – это всё очень большая часть наших жизней и кебербезопастность – это то, что должны знать все».

Кто-то из ребят даже решил по-новому пользоваться Интернетом.

Дмитрий Буров, учащийся «Академии телевидения»: «Самая полезная информация была о паролях, так как у меня они короткие везде. Теперь думаю поменять их».

Если ваш аккаунт в каком-либо сервисе взломали – это не конец. Следует сразу же обратиться в техническую поддержку. Ну, а чтобы риски были минимальными, надо быть в курсе безопасности в Сети и не пренебрегать двухфакторной аутентификацией, то есть той, что требует подтверждения входа через звонок или смс-сообщение.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Уменьшилось количество обращений в ФССП России от граждан-двойников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Увеличение потребительской активности и ослабление рубля продолжили оказывать повышающее давление на цены товаров длительного пользования-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 28 копеек, доллар теряет 6 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманске презентовали книгу об истории Кольской атомной электростанции и заглянули в ближайшее будущее-PRO ЖКХ (18+)Нерадивые руководители управляющих компаний оштрафованы на 905 тысяч рублей-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ ограничит участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капремонта в жилых домах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика