Ученики «Академии телевидения» знакомятся с методами безопасной работы во Всемирной сети

В рамках проекта «И тебе советую», созданного при поддержке Министерства информационной политики региона и телередакции «Арктик-ТВ» в «Академии телевидения» состоялся ряд уроков, посвящённых безопасному пользованию Интернетом.

Проект «И тебе советую» был создан для того, чтобы напомнить школьникам об основных правилах использования Всемирной паутины. Ученики «Академии» поделились своим опытом работы с Интернетом, сделав видеосюжеты, в которых рассказали о кибербезопасности.

Нужно ли говорить о кибербезопасности?

– Это просто необходимо! – считает Николай Арбаев, один из экспертов проекта. На уроке он рассказал воспитанникам «Академии» об основных правилах взаимодействия с Интернетом.

Николай Арбаев, IT специалист: «Рассказывал детям я про безопасность в Сети, про кибербезопасность, финансовую безопасность, безопасность в социальных сетях. Я, наверное, не столько помог, сколько проговорил очевидные вещи и с акцентировал внимание на последствия, которые могут быть при беспечности к своей собственной безопасности. Люди, правда, беспечны, они не думает о последствиях своей беспечности, а они могут быть финансовые, могут быть связаны с «путешествием» личных фото по многочисленным страничкам в Интернете. Ну, и о бережном отношении к персональным данным, как некой совокупности личности».

У юных журналистов была возможность задать специалисту актуальные для них вопросы и обсудить свои ошибки при использовании Интернета.

Екатерина Курчак, учащаяся «Академии телевидения»: «Современные подростки и дети очень часто пользуются социальными сетями – ссылки, мессенджеры – это всё очень большая часть наших жизней и кебербезопастность – это то, что должны знать все».

Кто-то из ребят даже решил по-новому пользоваться Интернетом.

Дмитрий Буров, учащийся «Академии телевидения»: «Самая полезная информация была о паролях, так как у меня они короткие везде. Теперь думаю поменять их».

Если ваш аккаунт в каком-либо сервисе взломали – это не конец. Следует сразу же обратиться в техническую поддержку. Ну, а чтобы риски были минимальными, надо быть в курсе безопасности в Сети и не пренебрегать двухфакторной аутентификацией, то есть той, что требует подтверждения входа через звонок или смс-сообщение.