Ученики «Академии телевидения» знакомятся с методами безопасной работы во Всемирной сети
Проект «И тебе советую» был создан для того, чтобы напомнить школьникам об основных правилах использования Всемирной паутины. Ученики «Академии» поделились своим опытом работы с Интернетом, сделав видеосюжеты, в которых рассказали о кибербезопасности.
Нужно ли говорить о кибербезопасности?
– Это просто необходимо! – считает Николай Арбаев, один из экспертов проекта. На уроке он рассказал воспитанникам «Академии» об основных правилах взаимодействия с Интернетом.
Николай Арбаев, IT специалист: «Рассказывал детям я про безопасность в Сети, про кибербезопасность, финансовую безопасность, безопасность в социальных сетях. Я, наверное, не столько помог, сколько проговорил очевидные вещи и с акцентировал внимание на последствия, которые могут быть при беспечности к своей собственной безопасности. Люди, правда, беспечны, они не думает о последствиях своей беспечности, а они могут быть финансовые, могут быть связаны с «путешествием» личных фото по многочисленным страничкам в Интернете. Ну, и о бережном отношении к персональным данным, как некой совокупности личности».
У юных журналистов была возможность задать специалисту актуальные для них вопросы и обсудить свои ошибки при использовании Интернета.
Екатерина Курчак, учащаяся «Академии телевидения»: «Современные подростки и дети очень часто пользуются социальными сетями – ссылки, мессенджеры – это всё очень большая часть наших жизней и кебербезопастность – это то, что должны знать все».
Кто-то из ребят даже решил по-новому пользоваться Интернетом.
Дмитрий Буров, учащийся «Академии телевидения»: «Самая полезная информация была о паролях, так как у меня они короткие везде. Теперь думаю поменять их».
Если ваш аккаунт в каком-либо сервисе взломали – это не конец. Следует сразу же обратиться в техническую поддержку. Ну, а чтобы риски были минимальными, надо быть в курсе безопасности в Сети и не пренебрегать двухфакторной аутентификацией, то есть той, что требует подтверждения входа через звонок или смс-сообщение.