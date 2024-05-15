Ученики медиашколы «Академия телевидения» осваивают цифровую гигиену
Мир интернета полон опасностей, поэтому нужно уметь их избегать. Об этом рассказал ученикам медиашколы «Академия телевидения» специалист IT сферы Николай Арбаев.
Как правильно пользоваться привычными интернет-браузерами, чтобы обезопасить себя от мошенников, что делать, если столкнулся с кибербуллингом – это темы, которые обсудили участники встречи.
Эллина Голубева, учащаяся «Академии телевидения»: «У меня были такие случаи, что мне писали в личные сообщения мошенники. Они сообщали, что ваша карта заблокирована, хотя, на самом деле, она не была заблокирована. Мне тогда уже приходилось разговаривать с мамой, просить её, чтобы она реально заблокировала мошенников, чтобы их номер внести в чёрный список».
Увы, от встречи с киберпреступниками никто не застрахован, к тому же, порой, аферистов в Сети очень сложно распознать.
- Что делать и сколько ждать, если у тебя взломали аккаунт в соцсети?
В таком случае, как говорит наш специалист, важно сразу же написать в техническую поддержку и поменять пароль.
Кирилл Хлапов, учащийся «Академии телевидения»: «Если тебе звонят мошенники или пишут в личку, то можно сразу их заблокировать или сразу пожаловаться родителям».
- А почему?
- Потому что нельзя общаться с незнакомцами, ведь они могут быть виртуальными или ботами.
- А какие от этого последствия могут быть?
- Они могут просто заблокировать телефон и невозможно будет им пользоваться. Либо снимут с него деньги.
У ребят была возможность не только узнать что-то новое, но и попрактиковаться быть настоящими журналистами.
Николай Арбаев, специалист сферы IT: «Расскажите мне, что делать, если мне прислали странную ссылку?».
- Ссылки подозрительные вообще открывать не стоит.
Учиться цифровой гигиене важно и нужно, такой вывод сделали ученики «Академии» после урока.