Ученики медиашколы «Академия телевидения» осваивают цифровую гигиену

Информационная грамотность в современном мире - один из самых актуальных навыков, так как мы каждый день соприкасаемся с интернетом. В проекте «Академия телевидения» специалист провёл урок для юных журналистов на тему «Безопасности в Сети».

Мир интернета полон опасностей, поэтому нужно уметь их избегать. Об этом рассказал ученикам медиашколы «Академия телевидения» специалист IT сферы Николай Арбаев.

Как правильно пользоваться привычными интернет-браузерами, чтобы обезопасить себя от мошенников, что делать, если столкнулся с кибербуллингом – это темы, которые обсудили участники встречи.

Эллина Голубева, учащаяся «Академии телевидения»: «У меня были такие случаи, что мне писали в личные сообщения мошенники. Они сообщали, что ваша карта заблокирована, хотя, на самом деле, она не была заблокирована. Мне тогда уже приходилось разговаривать с мамой, просить её, чтобы она реально заблокировала мошенников, чтобы их номер внести в чёрный список».

Увы, от встречи с киберпреступниками никто не застрахован, к тому же, порой, аферистов в Сети очень сложно распознать.

- Что делать и сколько ждать, если у тебя взломали аккаунт в соцсети?

В таком случае, как говорит наш специалист, важно сразу же написать в техническую поддержку и поменять пароль.

Кирилл Хлапов, учащийся «Академии телевидения»: «Если тебе звонят мошенники или пишут в личку, то можно сразу их заблокировать или сразу пожаловаться родителям».

- А почему?

- Потому что нельзя общаться с незнакомцами, ведь они могут быть виртуальными или ботами.

- А какие от этого последствия могут быть?

- Они могут просто заблокировать телефон и невозможно будет им пользоваться. Либо снимут с него деньги.

У ребят была возможность не только узнать что-то новое, но и попрактиковаться быть настоящими журналистами.

Николай Арбаев, специалист сферы IT: «Расскажите мне, что делать, если мне прислали странную ссылку?».

- Ссылки подозрительные вообще открывать не стоит.

Учиться цифровой гигиене важно и нужно, такой вывод сделали ученики «Академии» после урока.