Ученики морского класса 6-й гимназии отрабатывали навыки гребли, маневрирования и безопасности на воде

Совсем недавно первое знакомство ребят с водным транспортом состоялось в Гандвиге, сегодня место дислокации поменялось на озеро Кильдинское. Здесь регулярно проходят занятия учащихся профильных учебных заведений города и области.

Антон Овсянкин, директора МБУ «ДО детского морского центра «Океан»: «Сегодня у ребят шлюпочная и моторная практика. Целью этих практик - изучение команд, изучение мореходных качеств судна. Они узнают, что такое маломерное судно, как оно себя ведёт на воде».

За месяц учёбы ребята из профильного морского класса 6-й гимназии изучили историю и функционал промыслового флота, познакомились с оборудованием и снаряжением. Самые яркие эмоции, безусловно, вызвала практика.

Владислав Демшевский, ученик 10 «А» класса гимназии №6: «Узнал, как ходить на ялах. Получил опыт, который пригодится в будущем».

Не отстают от своих одноклассников и девчонки. Анастасия Коновалова из рыбацкой семьи. Это во многом определило её планы на будущее и мечту стать капитаном.

Анастасяи Коновалова, ученица 10 «А» класса гимназии №6: «Мы неделю в лагере, где была шлюпочная практика. Там мы научились правильно грести и держать темп и т.д. Сегодня мы поехали, нам выделили день. Я узнала, как ходить по воде на моторных лодках, как правильно управлять».

Занятия проходят под чутким руководством опытных педагогов и действующих работников рыбодобывающей отрасли. Это позволяет молодёжи перенять опыт профессионалов и обеспечить образовательную программу в соответствие современному кадровому запросу флота.

Нина Башмакова, руководитель пресс-службы ООО «УК НОРЕБО»: «Сегодня на флотах вопросам безопасности мореплаванья уделяется огромное внимание. Это безопасность нахождения в рейсе, безопасность пребывания на воде. Безопасности пребывания на воде. Эти ребята на первых этапах обучения имеют возможность освоить все эти требования и правила. Помимо изучения истории флота, судового оборудования, навигации т.д. они уже на практике смогут закрепить полученные знания».

Впереди еженедельные занятия, на которых ребят познакомят с видами и назначением судового оборудования, функционалом плавсостава, технологическими процессами. А самым долгожданным уроком станет вахта в рейсе на гражданском пароходе.