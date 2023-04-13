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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.23 19:30

Ученики проекта «Академия телевидения» курса «Я - журналист» посетили благотворительную организацию «Радуга»

Они пообщались с активистами, узнали, как устроена их работа, какие мероприятия они проводят.

Никакая теория не сравнится с практикой. Особенно, когда дело касается журналистики. Как правило, пресс-конференции проходят в стенах «Академии телевидения», но в этот раз у нас был выездной урок на тему благотворительности в гостеприимной «Радуге».

Маргарита Абдурахманова. Её, пожалуй, знают все в Мурманской области. Она работает руководителем в общественной организации уже много лет. И, как говорят её коллеги, если бы не Рита Махачевна, то всего бы этого не было.

И действительно так. Рита Махачевна рассказала юным журналистам много историй, как она помогает людям и как меняется их жизнь после этого.  Благотворительная организация «Радуга» - это один большой механизм, в котором всё работает как часы и в этом заслуга увлечённых своим делом людей.

Олег Конышев, координатор кризисного центра «Своих не бросаем». Он занимается психологическим консультированием семей и людей, которые учувствовали в военных действиях разных лет, в том числе и в СВО. Также активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи.

Олег Конышев, координатор кризисного центра для мужчин «Своих не бросаем» благотворительной организации «Радуга51»: «Мы собираем продукты, мы собираем одежду первой необходимости для беженцев, мы собираем экипировку для участников СВО и, главное, мы занимаемся психологическим сопровождением».

Тамара Васильевна, пожалуй, самый старший представитель «Радуги». В центре занимается творческой деятельностью. У неё есть  уголок с картинами, которые она создаёт своими руками. Также Тамара Волганова активно занимается военно-патриотическим воспитанием, организовывает выставки, привлекает общественность.

Тамара Волганова, руководитель военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи «Возрождение» благотворительной организации «Радуга51»: «Была у нас экспозиция «Герои наших улиц». На ней были представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны, у нас также были «Герои наших улиц». Это позор, что люди не знают героя, имя которого дано улице, на которой они живут».

В «Радуге» проходит множество мастер-классов для всех желающих, волонтёры в них тоже участвуют. Одна из них Ирина Вострухова, которая теперь делает окопные свечи для наших военнослужащих. 

Ирина Вострухова, серебряный волонтёр благотворительной организации «Радуга51»: «После мастер-класса мне захотелось самой варить такие окопные свечи, тем более понимая, что сейчас они очень нужны в зону СВО, чтобы наших бойцам было тепло и светло».

Один из масштабных проектов организации - это «Пища добра». Все неравнодушные собираются на собственных кухнях, чтобы приготовить обеды для нуждающихся.

Светлана Вербо, член общественной организации «Радуга51», участник проекта «Пища добра»: «Для того, чтобы хорошо приготовить нужны руки, желание и продукты. Больше ничего не надо. Наша команда как раз это всё и выполняет. А ещё нужно доброе сердце».

В формате чаепития получилась душевная и полезная встреча. Будущие журналисты познакомились с людьми, которые готовы отдавать, помогать и радоваться каждому дню, независимо от житейских проблем.

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