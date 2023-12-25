Ученики проекта «Академия телевидения» знакомятся с техникой речи

Для юных журналистов «Академии телевидения» специалист Мария Максимова провела урок по технике речи, где поделилась секретами мастерства.

Все согласятся, что выразительная и чёткая речь, поставленный голос - залог успеха во многих делах. Ученики курса «Я – журналист» проекта «Академия телевидения» постигают и основы этого искусства. Для них урок провела тренер по публичным выступлениям Маша Максимова.

Мария Максимова, тренер по речи и публичным выступлениям: «Сегодня ученикам «Академии телевидения» я рассказывала о том, как базово прокачать технику речи, как научиться в кадре говорить так, чтобы вас приятно было слушать».

На занятии ребята больше узнали о таких аспектах речи как артикуляция, дикция, интонация и дыхание. Так же они узнали о роли жестов в разговоре.

Занятия по речи для кого-то время полное веселья, а для кого-то и челлендж, когда нужно постоянно выходить из зоны своего комфорта.

Зажатая челюсть, каша во рту, слабый голос... Какая бы проблема не была, по словам специалиста, благодаря регулярным упражнениям можно добиться видимых успехов. Главное, быть настойчивым в своём желании.

В конце занятия юные журналисты учились правильно брать интервью.

- Комфортно ли было вам сегодня работать?

- Да, вполне.

Мария Максимова, тренер по речи и публичным выступлениям: «Я всегда переживаю перед тем, как провести занятие в новой группе. Я очень благодарна ребятам за то, что они открыты. А когда им трудно, они всё равно стараются выполнить упражнения перед своей группой. Я знаю, что это очень волнующие штуки».

Дарья Поздеева, ученица «Академии телевидения»: «Я узнала, как задержать дыхание, рассказывая какой-то текст. Узнала об артикуляции и как хорошо разговаривать на камеру».

Влада Нагаец, ученица «Академии телевидения»: «Сегодня мы узнали о тонкостях речи, о том, как это нам поможет в будущей профессии журналиста».

Такое практическое и полезное занятие состоялось в «Академии» в преддверии Нового года.