Учеников «Академии телевидения» выпустят в информационное море

Телеканал «Арктик-ТВ» запускает новый проект «Академия телевидения». Студенты академии смогут изучить основы операторского искусства и монтажа, а также изучить основы журналистики.

Подготовка к интервью только на первый взгляд кажется простым занятием. Ученицы 8-й гимназии теперь понимают, что это не совсем так.

На первом занятии «Академии телевидения» начинающие корреспонденты старательно записывают в тетради информацию о командном составе на судне, о должностных обязанностях капитана и о том, как следует правильно задавать вопросы, чтобы получить развернутые ответы. Эти знания им обязательно пригодятся. Вскоре девушкам предстоит реальный выезд на съёмку, где они смогут самостоятельно создать новостной сюжет, который увидят зрители телеканала «Арктик-ТВ».

Нина Башмакова, пресс-секретарь Союза рыбопромышленников Севера: «Наши предприятия постоянно говорят, что не хватает сотрудников. Их мы ждём от нашего технического университета. Задача «Школы журналистики» и Союза рыбопромышленников организовать профориентацию, чтобы показать потенциальным абитуриентам в каких комфортных условиях трудятся рыбаки».