Учения – пожар в театре кукол во время репетиции артистов

Эти учения для коллектива областного театра кукол за последнее время самые масштабные и, скорее всего, первые в истории обновлённого Дома офицеров. К слову, по легенде, в здании на проспекте Ленина произошло возгорание.

Всех сотрудников учреждения культуры пришлось эвакуировать, несмотря на то, что театр пока ещё для зрителей закрыт, здесь продолжаются репетиции, полным ходом идёт подготовка к спектаклям.

Привычные будни прервали сотрудники регионального МЧС, устроив на территории театра масштабные учения по ликвидации условного возгорания. Как говорят спасатели, что лучше быть готовым к ЧП, чем случись что, растеряться, не знать, как действовать. По оценке организаторов тренировки, с поставленными задачами спасатели справились в полном объёме, стянув к зданию силы и средства экстренного ведомства и отработав каждый элемент учений.