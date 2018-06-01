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День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.18 19:30

Учения «Баренц-2018» прошли на «отлично»

Спасательные суда Северного флота вернулись в Североморск после  крупнейших учений «Баренц-2018».

Напомним, совместные с норвежцами тренировки проводятся ежегодно с 1995 года.  Помимо военных в операции принимают участие и профильный гражданский флот и авиация.

От Северного флота  в учениях «Баренц-2018» участвовали несколько спасательных судов. Но флагманом  операции со стороны военных можно считать «Эльбрус»,  именно его экипажу предстояло выполнить задачу по спасению терпящих бедствие. Но, найти на акватории  Баренцева моря дрейфующий плот с пострадавшими, та ещё задача, поэтому к поискам подключают авиацию - самолёт Ил-38. После того как лётчики обнаруживают группу «терпящих бедствие», координаты места ЧП передают  на борт корабля.

Для того чтобы выполнить задачи учений, на воду  спасатели спускают катер. А дальше дело техники - плот специалисты умело берут на буксир и, несмотря на довольно сильное волнение в море, доставляют пострадавших на спасательное судно. 

Но это только одна из задач, с которой успешно справились спасатели. Они должны уметь эвакуировать пострадавших не только с воды, но, например, с борта траулера. Нередко бывают случаи, когда  рыбакам необходима экстренная помощь медиков. С промысла оперативно добраться до  берега  рыболовецким судам невозможно, в этой ситуации выручает санавиация. При этом, чтобы подобрать человека с борта,  вертолёт неподвижно зависает над судном.

Так же ежегодно участники учений соседних стран отрабатывают навыки по ликвидации последствий экологической аварии на море. Экипажи судов развёртывают боновые заграждения, а нефтяную плёнку собирают при помощи специальных устройств. По оценки организаторов, и военные, и гражданские специалисты с поставленными задачами учений справились успешно.

- Замечаний нет, всё было на высоком профессиональном уровне, - говорит Александр Ульянов, заместитель начальника управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. - Спасательное буксирное судно со своим экипажем и судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» выполнили задачи на «отлично». И это оценили и наши  специалисты, и  норвежская сторона. 

Международные учения «Баренц» проводятся ежегодно в соответствии с соглашением между Россией и Норвегией. Документ о сотрудничестве стороны подписали ещё в 1995 году.   Руководство учениями поочередно осуществляют представители российских и норвежских сил. В этом году операцией руководили представители Северного Королевства.

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