Учения идут: в мурманском аэропорту тушили возгорание при сильном ветре

По легенде учения, при посадке самолета рейса Москва - Мурманск, на котором находилось 78 человек, произошло возгорание двигателя. Тренировка осложнялась сильным ветром до 27 м/с.

По словам спасателей, в подобной ситуации главная задача — это работать слаженно и быстро.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника регионального ГУ МЧС: «Если рассматривать данные учения с тактики тушения пожара воздушных судов, то все прекрасно понимают, что воздушное судно – это 15 минут горения и до шасси он сгорел. Поэтому, чем быстрее сюда силы прибудут, тем быстрее будет проводиться эвакуация и также подача огнетушащих веществ на фюзеляж, на двигатель, на стойку рулевую, а потом уже проникновение в салон».