Учения на Северном флоте

Подразделения морской пехоты и ВДВ, выполняющие задачи в составе арктической группировки Северного флота на больших десантных кораблях «Александр Отраковский» и «Кондопога» провели учения.

Учения состоялись в районе острова Большевик архипелага Северная Земля. Первыми на берег острова вышли боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсантами Кольской флотилии. Они выдали целеуказание для нанесения артиллерийского удара по укреплённым огневым точкам противника. После артиллерийской подготовки к берегу на быстроходных лодках подошла передовая группа морской пехоты, также был высажен десант с вертолётов. Личный состав морской пехоты закрепился на береговом плацдарме и обеспечил подход больших десантных кораблей с основными силами. Большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» впервые в истории отработали подход к побережью острова Большевик и выгрузку боевой техники способом на упор. По завершении выполнения учебно-боевых задач на острове Большевик боевая техника была погружена на десантные корабли, и арктическая группировка Северного флота взяла курс к острову Уединения в Карском море.