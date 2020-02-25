Учения на ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» всполошили СМИ

Новость о том, что на борту авианесущего крейсера «Кузнецов» вновь вспыхнул пожар, оказалась ложной. Согласно официальному сообщению Северного флота, на флагмане была организована тренировка по борьбе за живучесть.

Несмотря на то, что крейсер проходит плановый ремонт на одном из судоремонтных заводов в Мурманске, служба на корабле продолжается. Так, командованием было принято решение организовать тренировку по борьбе за живучесть по варианту возгорания электрооборудования в одном из ремонтируемых отсеков.

Была сыграна учебная тревога. Экипаж действовал по штатному расписанию при возникновении аварийной ситуации. В ходе тренировки были отработаны действия личного состава с условным применением средств пожаротушения. Также была отработана эвакуация рабочих, проводивших ремонт на корабле, и проверена система оповещения.