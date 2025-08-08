Учения по ликвидации лесного пожара прошли успешно

По легенде учения, на фоне аномально высокой температуры и сильного ветра в Мурманской области вспыхнул лесной пожар. Он быстро охватил более 200 гектаров и создав угрозу для станции Лопарская, где проживает 175 человек.

Учения с такими вводными на территории региона организовали специалисты МЧС.

Была активирована система оповещения, задействованы силы второго эшелона, а также аэромобильная группировка. Поставленные задачи охватывали и взаимодействие со штабом в Санкт-Петербурге.

Одним из ключевых этапов стало развёртывание подвижного пункта управления.

Учения завершились полной отработкой всех этапов действий при чрезвычайной ситуации. Совместными усилиями удалось продемонстрировать, что в случае реальной угрозы алгоритмы реагирования включаются мгновенно, а структура управления работает как единый механизм.