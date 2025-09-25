В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
Учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры провели в Мурманске и Коле

В них принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В рамках тренировок проверяли готовность ресурсоснабжающих предприятий к опасным авариям.

В рамках ежегодной тренировки в Центре управления регионом был развернут штаб. Губернатор Мурманской области обратился к участникам с приветственным словом в формате видеоконференцсвязи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За последние шесть лет, работая в условиях ограниченных финансовых ресурсов, нам удалось вдвое сократить количество инцидентов в системе ЖКХ. Это серьезная победа всех служб и коллективов. И огромная благодарность Минстрою и правительству России за помощь — более 6 млрд рублей вложено в развитие инфраструктуры, большая часть этих средств федеральные деньги. Профессионализм всех служб — теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения достаточно высок. Но тренировки необходимы постоянно».

В учениях принимали участие спасатели, представители Министерства энергетики и ЖКХ, администраций Мурманска и Кольского округа, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Специалисты отработали сценарии ликвидации последствий порывов теплосетей и других аварийных ситуаций. Они изучали методы оперативного устранения их последствий.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мне приятно видеть уровень подготовки коллег, которые участвуют в тренировке. Мы сейчас на водоканале и видим, насколько бригады готовы. Все готовы взаимодействовать. Мы выезжали на объект «Россетей», МЧС предоставляло технику, специалисты «Россетей» ремонтировали. Приехали на объект водоканала, у нас «Россети» предоставляют генерацию, водоканал подключается. Коллеги все друг друга знают, все друг с другом знакомы».

Стоит отметить, что водонасосная станция второго подъёма в посёлке Молочный — один из ключевых объектов областного ресурсоснабжающего предприятия «Мурманскводоканал». Она обеспечивает водой Мурманск и Кольский район. Поэтому устранение повреждений необходимо проводить в максимально короткие сроки.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас три водозабора: Молочный, Мурмаши - река Тулома и озеро Большое. Два сооружения - это и Мурмаши, где очистка воды идёт постоянно. Здесь зимой чистим, но редко. А озеро Большое не чистим никогда, там чистая вода всегда исторически, природная».

Также отработана ситуация, когда из-за сильного ветра и осадков вышли из строя линии электропередачи, и в результате – серьёзные отключения произошли на ресурсоснабжающих объектах. Сценарий восстановления всех повреждений был полностью отработан.

Алексей Ересько, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ: «Видим, что достаточно хорошо организована работа на региональном уровне. Все консолидированы, чётко работает штаб. Думаю, что какие-то практики будем рекомендовать к распространению для остальных субъектов РФ».

По итогам тренировки все поставленные задачи были выполнены успешно. Учения признаны эффективными и полезными для дальнейшей организации совместной работы.

