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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.25 19:30

Учения по защите жителей от последствий радиационной аварии состоялись в Гаджиево

Часть территории города подверглась радиохимическому загрязнению, спасти предстоит порядка 100 человек. К счастью, это лишь легенда учений, которые прошли в Гаджиево.

В считанные минуты службы первой помощи и спасения, специалисты по ликвидации химических атак выдвигаются к месту ЧП – лишних сил просто быть не может, тем более в ситуации радиационной опасности.

Масштабные учения по защите личного состава и жителей от последствий радиационной аварии состоялись в Гаджиево. Согласно сценарию тренировок, здесь произошёл взрыв. Авария спровоцировала радиоактивное загрязнение части территории города, пострадали порядка 100 человек.

Первыми на разведку отправились специалисты радиохимики: замеры сделали в нескольких контрольных точках, тем самым установив масштабы бедствия.

Кирилл Клебан, врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Наша часть задачи заключалась в том, что мы проводили исследования гамма-излучения и бета-загрязнения в окружающей среде. Есть определенные нормы, при превышении которых принимаются дальнейшие действия».

В это время уже проводится обработка потенциальных пострадавших и техники: люди проходят определенные исследования, фиксируются показатели. Конечно, от источников заражения, например, одежды - в реалиях пришлось бы избавиться, а сейчас ограничиваются изолированием части материалов и предметов, в которых или с которыми население пришло на исследовательский пункт. Далее осуществляется транспортировка граждан во временный пункт размещение. Под контролем и поведенческие реакции: психологи отчетливо понимают, что в таком состоянии у человека может возникать различные стадии стресса, например, агрессия или истерика.

Вера Башарова, начальник отдела медико-психологического отдела главного Управления МЧС по Мурманской области: «Наша задача, как психологов, поддержать их эмоциональное состояние, найти ресурс, чтобы они могли понять, что им дальше делать и как дальше жить. Мы понимаем, что если это заражено, то в свои квартиры люди вернуться не могут – это очень большой стресс. С чем мы и работаем».

Самое страшное в такой ситуации, это распространение истерического или агрессивного состояния на других, поэтому специалисты стараются оперативно выявить панически настроенного человека, постараться проработать проблемные моменты. В целом, такие учения - это возможность для различных кризисных служб отточить командную работу.

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