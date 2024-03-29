Учения пожарных-спасателей прошли в здании Северного колледжа физической культуры и спорта в Мончегорске

По тактическому замыслу, пожар возник в зале борьбы на первом этаже.

Попытка потушить пожар собственными силами оказалась безуспешной. В считанные минуты на месте условного пожара были сосредоточены силы и средства экстренных служб города.

В рамках учения спасатели отработали порядок действий, скорость и время работы при техногенном пожаре.

И если для огнеборцев такие учения и занятия привычны, то для студентов и сотрудников колледжа был сделан акцент на правильную эвакуацию и отработку действий при обнаружении возгорания.