Учения прошли успешно благодаря слаженной работе всех групп спасателей

В Мурманской области проходят общероссийские командно-штабные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Особое внимание на тренировках уделяется действиям спасателей в условиях угрозы распространения коронавируса.

По легенде учений, в акватории морского порта на танкере-накопителе «Кола» произошёл пожар и разлив нефтепродуктов. Заполярным спасателям в сложных погодных условиях, а по сценарию, здесь шторм и гололед, пришлось ликвидировать это ЧС. Специальный пожарный катер тушил возгорание, а другие судна занимались устранением разлива горючего топлива.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Уникальность этих учений заключается в том, что мы ушли от традиционных тренировок. Традиционно мы проводили их в акватории мурманского порта, где выставляли боновые заграждения. Сегодня мы разыграли учения по наихудшему сценарию: выбрали танкер вместимостью 300 тысяч тонн, пожар на нём, угроза экологии не только Мурманской области, но и всей Арктики и мира в целом».

Согласно легенде, на танкере были пять5 условно пострадавших членов экипажа с признаками коронавирусной инфекции. Их эвакуировали и отправили на спасательном вертолёте в быстровозводимый экспериментальный госпиталь в Мурмашах.

Благодаря слаженной работе всех групп спасателей учения прошли успешно. Это оценил и руководитель Главного управления МЧС, и глава региона, который также присутствовал на тренировке, принял участие в общероссийском селекторном совещании на подвижном пункте МЧС.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я надеюсь, что никогда такого в акватории Кольского залива и вообще, на территории Мурманской области, не случится, но, безусловно, в любом случае, перевалка в акватории - это особо опасное мероприятие. И мы должны тренироваться все вместе, чтобы в случае возникновения ЧС на воде, уметь быстро ликвидировать её. То, что мы видим сегодня, всё работает чётко, слажено. Скоординировано».

В данных учениях принимали участие более 300 человек и 28 единиц техники. При этом на практической части, то есть на воде, работали 153 спасателя на 14 судах.