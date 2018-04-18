Учения прошли вблизи границ воздушного пространства России

Лётчики смешанного авиаполка военно-воздушных сил и ПВО Северного флота отработали совместное отражение нападения условного противника в Арктике. К учениям были привлечены более 20 лётчиков-истребителей.

Тренировки проходили вблизи границ воздушного пространства России. В этом районе пилоты в полном объёме смогли отработать весь порядок боевых действий на акватории Баренцева моря. С высоты более 6 тысяч метров самолёты отработали самостоятельный поиск условных нарушителей воздушного пространства и уничтожение цели. Выполнение подобных задач также позволило ещё раз отработать слаженных действий и повысить эффективность по перехвату противника.

В тренировке приняли участие представители инженерно-технических служб и специалисты тылового обеспечения и связи.