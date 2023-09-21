Учения в акватории Восточно-Сибирского и Баренцева морей

Северный флот организовал учение по противовоздушной обороне в акватории Восточно-Сибирского и Баренцева морей.

Расчёты зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских комплексов большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнили практические стрельбы по имитируемой воздушной цели. Такие же учебно-боевые упражнения отработал экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов». Напомним, крупные учения с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота по организации обороны островных территорий и арктического побережья стартовали 18 сентября. В тренировке задействовано до 1800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.