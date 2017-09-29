День за днём с «Арктик-ТВ»29.09.17 19:30
Учения в море - экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» ночью тушил пожар
Учебная военная тревога. Интенсивное задымление в тамбуре № 18. Аварийный цех № 4. Проход через аварийный отсек запрещён!
По легенде учений, пожар возник в результате аварии электрогенератора. Военнослужащие отработали полный комплекс мероприятий: от обнаружения очага возгорания и проведения разведки аварийного отсека, до тушения пожара и ликвидации его последствий. В заключительной части были проведены мероприятия по оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим от угарного газа. С учебно-боевыми задачами экипаж и командование корабля справились успешно.
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-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 29 человек
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Последние комментарии
Вася
29.09.17 11:01
Губернатор не хотела бы зайти в школу и посмотреть как дети в 21 веке учатся? Или очередной отчёт для галочки? Теплица полуразрушенная может быть её стоило демонтировать или ждём, когда дети там инва
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Александр
28.09.17 13:49
Очень хорошее начинание депутатов. В других регионах, в отличии от нашего, собаки стаями не бегают, а за границей тем более. Бездомные собаки - это большое зло, с которым надо бороться. Власти надо ме
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Jollo
28.09.17 09:45
Губернатор думает о будущем, а её хоронят!!!
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