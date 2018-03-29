Учения в «Мурманск-Молле» выявили среди посетителей «глухих и слепых»

«Пока гром не грянет – мужик не перекреститься», или «Двойные стандарты мурманчан: скорбим по погибшим в Кемерово, а спасаться сами не учимся».

Эвакуация в одном из крупнейших торговых центров Мурманской области прошла с определёнными осложнениями. Что представляет большую опасность: легкомысленное отношение отдыхающих к сигналу тревоги, или незнание техники безопасности?

В связи с недавним пожаром в Кемерово по стране начались многочисленные проверки торговых центров и магазинов. Такая активность наглядно демонстрирует самую актуальную сейчас русскую поговорку: «Пока гром не грянет – мужик не перекреститься». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала в Хеппи парке, расположенном на последнем этаже «Мурманск-молла».

- Наш парк занимает два этажа, пожарных выходов у нас три. Огнетушителей на втором этаже находится 4, есть пятый огнетушитель, который находится у двери при пожарном выходе, - рассказывает Ольга Кузнецова, управляющая компанией «Game station». - Там есть и экстренная кнопка, которая обеспечивает включение пожарной сигнализации.

Система оповещения «Хеппи Парка» напрямую связана сигнализацией всего торгового центра. Поэтому после активации кнопки в парке развлечений, о том что произошла беда, узнает весь «Мурманск Молл». Тем не менее детей и подростков на этаже едва ли не больше чем взрослых. А так как родители часто оставляют малышей под ответственность аниматоров и уходят по своим делам, то в случае ЧП действовать сотрудникам придётся быстро и без лишних раздумай, поэтому их обучают при приёме на работу, а затем регулярно проводят с ними учения, говорит Ольга Кузнецова, управляющая компанией «Game station».

Артём Богежаев работает в Хеппи парке уже не первый год. Молодой человек несколько раз принимал участие в учебных эвакуациях, которые ТРК проводит регулярно. Он признаётся, что работники парка аттракционов между собой в случае ЧП не совещаются: роли оговорены заранее. «У нас все функции распределены: один отключает оборудование, второй выводит посетителей, третий отдаёт одежду и показывает, где эвакуационный выход», - рассказывает Артём Богежаев, сотрудник «Happy Park Game Station».

Однако, несмотря на слаженную работу сотрудников, эвакуация дело стрессовое и тяжёлое. Дети могут начать плакать и прятаться, взрослые паниковать. «Мы придерживаемся определённого плана, стараемся держать ситуацию под контролем, но люди паникуют», - делится своими наблюдениями Артём Богежаев, сотрудник «Happy Park Game Station».

Но сотрудники всего торгово-развлекательного центра обязаны сохранять спокойствие и убедиться в том, что никто не остался в здании.

Сообщение о том, что в здании проходит эвакуация, хорошо было слышно во всех уголках ТРЦ. Персонал сработал слажено и буквально за считаные секунды вывел из помещений покупателей, направив их к выходам. И все же нашлись и те, кто не посчитал нужным послушаться ни оповещающего сигнала, ни продавцов торгового центра, которые настойчиво просили всех покинуть фут-корт.

В случае реального пожара покинуть здание нужно любым способом, но пользоваться лифтами из соображений безопасности запрещено. Может отключится электричество и подъёмный механизм остановится, а кабина зависнет в шахте.То же относится и к эскалаторам, здесь может возникнуть паника и давка, что только усложнит выход из здания. В этот раз обошлось без происшествий, однако количество незнающих это правило - поразительно.

И всё же большинство посетителей всё же покинули здание торгового центра, несмотря на то, что догадались об учебной тревоге. После последних событий дети оказались гораздо более осведомлёнными и ответственными, чем некоторые взрослые.

На просторах Интернета сегодня невероятное количество постов с соболезнованиями, грустных смайликов и фотографий свечей. Ещё вчера у здания «Мурманск Молла» прошла панихида по погибшим в Кемерово. А сегодня некоторые мурманчане будто забыли об этой страшной трагедии.