Учениями и преступлениями отметилась уходящая неделя

Масштабные учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры состоялись в Мурманской области. В них приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько и губернатор Андрей Чибис. Во время учений проверяли готовность ресурсоснабжающих предприятий региона к авариям.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение года. Инициатива была внесена на рассмотрение 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством сроки (как и раньше дважды в год) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

В районе Североморска состоялось тактико-специальное учение «Арсенал-2025» по пресечению условного террористического акта.

Двое военнослужащих из Мурманской области получили право ношения крапового берета по итогам испытаний Северо-Западного округа Росгвардии в Архангельске. В них приняли участие около 30 претендентов из подразделений специального назначения и разведки. Суровому экзамену в полевых условиях предшествовала долгая подготовка. Завершающий этап начался с 10-километрового марш-броска по пересеченной местности в полной боевой экипировке. Только шестеро смогли преодолеть сложнейшую дистанцию, справиться со всеми заданиями на их пути и дойти до огненно-штурмовой полосы. Несмотря на трудности, боец обязан беречь свое оружие. После прохождения полосы спецназовцы по одному произвели один выстрел вверх холостым патроном. В этот раз одного участника, чьё оружие дало осечку, отстранили от испытаний. И ещё один военнослужащий не уложился в норматив при выполнении спуска с высотного здания. Кульминацией спецназовского экзамена стали поединки. Оставшимся четверым бойцам предстояло провести 12-минутную схватку друг с другом и с действующими краповиками по правилам рукопашного боя. Несмотря на истощение физических и моральных сил, все выстояли до конца. Церемония вручения состоялась в воинской части. Новоиспеченным обладателям краповых беретов стали двое военнослужащих из Мурманской области, офицер спецназа из Архангельска и боец из Калининграда.

Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по условному противнику в Баренцевом море. Мишень, по которой из подводного положения нанёс удар «Архангельск» находилась на удалении около 200 километров. По данным объективного контроля, как сообщила пресс-служба СФ, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием. Район учений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Атомный подводный крейсер «Архангельск» был заложен в 2015-ом, а в декабре 2024 года принят в состав Северного флота.

60 лет возвращают в строй флота корабли - судоремонтное градообразующее предприятие Снежногорска отметило юбилей. В этом году «Нерпу» возглавил заводчанин со стажем Олег Хаютин, он уже принял важное решение для привлечения кадров рабочих специальностей. О том, с каким масштабом СРЗ отметил свой 60-й день рождения, расскажут наши коллеги.

Мурманский Драматический театр Северного флота пополнился двумя актрисами. Девушки уже входят в свои дебютные роли на флотской сцене.

Константин Богомолов снимет фильм в столице Заполярья. Молодые кинематографисты будут работать над новеллой под названием «Рыба». Режиссёром картины о любви к родине и своим близким стал мурманчанин.

В Мурманске по горячим следам был задержан подозреваемый в дерзкой краже смартфона из цветочного павильона на улице Академика Книповича в Мурманске. Рано утром неизвестный мужчина, находившийся, по предварительным данным, в состоянии сильного алкогольного опьянения, взломал замок входной двери и проник в цветочный павильон. Однако его планы испортила сработавшая охранная сигнализация. Вместо того чтобы скрыться, нарушитель пришёл в ярость и начал наносить повреждения рекламному щиту, после чего его внимание привлек оставленный на прилавке гаджет. Похитив смартфон, мужчина покинул место преступления. Уже позже, во время визита полицейских, он так и не смог внятно объяснить мотивы своего поступка. По месту жительства подозреваемого похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу

В Мончегорске задержан водитель, повторно управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В вечернее время в дежурную часть поступило сообщение от бдительных граждан о подозрительном движении автомобиля «Ниссан» в районе улицы Бредова. По данным очевидцев, действия водителя создавали реальную угрозу безопасности для других участников дорожного движения. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж дорожно-патрульной службы. Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции остановиться и, резко увеличив скорость, попытался скрыться. В течение последующих двадцати минут правоохранители были вынуждены вести преследование. Опасная погоня была прекращена только после того, как нарушитель проколол колесо своего автомобиля. Проведенное в отделении полиции освидетельствование подтвердило факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки было установлено, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и на момент задержания был лишён водительского удостоверения. В отношении северянина возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Журналисты «Арктик-ТВ» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции посетили первоклассников 45-й общеобразовательной школы. Проект «Я – участник дорожного движения» реализуется совместно с поддержкой Министерства информационной политики Мурманской области.

21 сентября в «Кировке» стартовал шахматный сезон - более 50 спортсменов приняли участие в I этапе Кубка г. Мурманска в категории «блиц». Эта игра с контролем не более 5 минут на партию для каждого участника считается проверкой не только шахматных навыков, но и умения быстро находить решения в сложных ситуациях, выдерживать высокую концентрацию и психологическое напряжение на протяжении всего турнира. Вход на соревнования был открыт для всех желающих, поэтому они объединили шахматистов нескольких поколений: самому юному участнику соревнований было всего 8 лет, а самому опытному - 75! Итоговое «золото» досталось Алексею Червову, который одержал победы в 10 партиях из 11. Вторым стал Роман Порошин, на третьей ступени пьедестала Дмитрий Некипелов. Этапы Кубка г. Мурманска будут организовывать ежемесячно и каждый может принять в них участие.

Полярники дрейфующей станции «Северный полюс-42» развернули новый научный лагерь на льду, который привлёк любопытного белого медведя. Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института обосновались на новом ледовом поле и приступили к комплексным исследованиям природной среды Арктики. Программа экспедиции включает свыше 50 видов научных наблюдений. В первые же дни за работой полярников пришёл понаблюдать хозяин Арктики — белый медведь. С борта судна подали сигнал тифона, и любопытный гость поспешил удалиться.