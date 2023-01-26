Учёные ААНИИ отмечают положительный эффект от потепления в Арктике

Сокращение площади многолетнего льда в Арктике может привести к росту микроскопических водорослей и более активному поглощению атмосферного углерода.

Сокращение площади многолетнего льда в Арктике может привести к росту микроскопических водорослей и более активному поглощению атмосферного углерода.

Об этом сообщили учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института по итогам масштабных исследований процессов, происходящих в водах Северного Ледовитого океана.

Анализ показал, что резкое сокращение площади летнего морского льда в Арктике, особенно в море Лаптевых, наблюдаемое в последние 14 лет, существенно повлияло на процессы перемешивания океанических слоев и жизнедеятельность микроскопических водорослей. Это привело к трансформации всей экосистемы арктических морей, нарастанию количества микроскопических водорослей в верхних слоях океана и в будущем может снизить концентрацию углекислого газа.